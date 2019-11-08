Какие сюрпризы принесет погода на выходные: прогноз на 9 ноября от ObozTV

Похолодание снова отступило – впереди Украину ждут теплые и в основном солнечные выходные.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 9 ноября.

На западе небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +17, ночью +6 градусов.

На севере переменная облачность. Дождь ожидается только в Чернигове. Дневной максимум +15 градусов, ночной минимум +7.

На востоке солнечно и сухо. Максимум дневной температуры +19 градусов, ночью на термометрах +8.

Югу и Крыму обещают погожий день. Температура воздуха днем +23, ночью +13 градусов.

В центральных областях ясно и сухо. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ночью термометры покажут +9.

В Киеве облачно, но осадков не прогнозируют. Дневной максимум +14 градусов, ночной минимум +10.

Ранее OBOZREVATEL писал, что аномальное "бабье лето" в Украине может смениться резким похолоданием. Как предупредил старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Владислав Тимофеев, на протяжении ближайшего месяца возможны резкие колебания погодных условий с понижением температуры и осадками.

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