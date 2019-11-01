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1 ноября • обновлено в 16:07
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Облачно, местами осадки: прогноз погоды в Украине на 2 ноября от ObozTV

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Суббота в Украине будет пасмурной и весьма прохладной, но уже в воскресенье ожидается потепление.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 2 ноября.

На западе небо затянет облаками, которые местами принесут с собой дожди. Температура воздуха днем +13, ночью +1 градус.

На севере также облачно. Дождь по прогнозу только в Житомире. Дневной максимум +8 градусов, ночной минимум -1.

На востоке облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +7, ночью на термометрах -1 градус.

Облачно, местами осадки: прогноз погоды в Украине на 2 ноября от ObozTV

Юг и Крым – в основном облачная и сухая погода. Температура воздуха днем +11 градусов, ночью +1.

В центральных областях облачно. Виннице обещают небольшой ливень. Днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью термометры покажут 0.

В Киеве пасмурный день, без осадков. Дневной максимум +9, ночной минимум +3 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь – последний месяц осени будет не таким холодным, как ожидалось ранее.

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