Облачно, местами осадки: прогноз погоды в Украине на 2 ноября от ObozTV

Облачно, местами осадки: прогноз погоды в Украине на 2 ноября от ObozTV60 Читать материал на украинском
Суббота в Украине будет пасмурной и весьма прохладной, но уже в воскресенье ожидается потепление.
ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 2 ноября.
На западе небо затянет облаками, которые местами принесут с собой дожди. Температура воздуха днем +13, ночью +1 градус.
На севере также облачно. Дождь по прогнозу только в Житомире. Дневной максимум +8 градусов, ночной минимум -1.
На востоке облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Максимум дневной температуры +7, ночью на термометрах -1 градус.
Юг и Крым – в основном облачная и сухая погода. Температура воздуха днем +11 градусов, ночью +1.
В центральных областях облачно. Виннице обещают небольшой ливень. Днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью термометры покажут 0.
В Киеве пасмурный день, без осадков. Дневной максимум +9, ночной минимум +3 градуса.
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь – последний месяц осени будет не таким холодным, как ожидалось ранее.
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