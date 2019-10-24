25 октября ожидается "аномальная" пятница: прогноз погоды в Украине от ObozTV

Последняя пятница октября порадует Украину аномально теплой погодой – днем до +21 градуса. В большинстве областей солнечно и сухо.

ObozTV представляет прогноз погоды на 25 октября.

На западе чистое безоблачное небо, без капли осадков. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +9.

Север – ясно и сухо. Дневной максимум +17 градусов, ночной минимум +7.

На востоке преимущественно облачно. Дождей не прогнозируют. Максимум дневной температуры +18, ночью на термометрах +9 градусов.

Югу и Крыму синоптики обещают солнечный день. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +9.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +21, ночной минимум +10 градусов.

В Киеве в пятницу погожий день – до +16 градусов. Ночью термометры покажут +10.

Как писал OBOZREVATEL, существенное похолодание в Украине ожидается с понедельника, 28 октября. Уже появился подробный прогноз на ноябрь 2019 года и стало известно, когда выпадет снег.

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