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17 октября • обновлено в 16:18
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Впереди солнечная пятница: прогноз погоды в Украине на 18 октября от ObozTV

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В пятницу синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится. Осень продолжает радовать теплой и преимущественно сухой погодой.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 18 октября.

На западе безоблачное небо, никаких осадков не ожидается. Днем на термометрах +21 градус, ночью +10.

Север – солнечно и сухо. Только Чернигову обещают небольшой дождь. Дневной максимум +19, ночной минимум +10 градусов.

Впереди солнечная пятница: прогноз погоды в Украине на 18 октября от ObozTV

На востоке будет преобладать солнечная и сухая погода. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью столбик термометра опустится до +11.

Югу и Крыму прогнозируют погожий день. Температура воздуха +23 градуса, ночью +12.

Центральные области – также безоблачное небо, без осадков. Температура воздуха днем +22, ночью +10 градусов.

В Киеве пятница будет солнечной и сухой. Дневной максимум +20 градусов, ночной минимум +13.

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько продлится "бабье лето" в Украине и когда стоит ожидать новой волны похолодания.

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