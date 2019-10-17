Впереди солнечная пятница: прогноз погоды в Украине на 18 октября от ObozTV

Впереди солнечная пятница: прогноз погоды в Украине на 18 октября от ObozTV319 Читать материал на украинском
В пятницу синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится. Осень продолжает радовать теплой и преимущественно сухой погодой.
ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 18 октября.
На западе безоблачное небо, никаких осадков не ожидается. Днем на термометрах +21 градус, ночью +10.
Север – солнечно и сухо. Только Чернигову обещают небольшой дождь. Дневной максимум +19, ночной минимум +10 градусов.
На востоке будет преобладать солнечная и сухая погода. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью столбик термометра опустится до +11.
Югу и Крыму прогнозируют погожий день. Температура воздуха +23 градуса, ночью +12.
Центральные области – также безоблачное небо, без осадков. Температура воздуха днем +22, ночью +10 градусов.
В Киеве пятница будет солнечной и сухой. Дневной максимум +20 градусов, ночной минимум +13.
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