Украину ждут погожие выходные: прогноз погоды на 12 октября от ObozTV

Выходные в Украине будут теплыми и в основном сухими, так что можно планировать активный отдых и наслаждаться золотой осенью.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 12 октября.

В западных регионах переменная облачность, без осадков. Днем на термометрах +21 градус, ночью +6.

На севере облачно. Дождь по прогнозу только в Чернигове. Дневной максимум +15 градусов, ночной минимум +5.

На востоке в основном сухая погода, солнце будет чередоваться с облаками. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью столбик термометра опустится до +7.

Юг и Крым – суббота будет ясной и сухой. Температура воздуха на протяжении дня +20 градусов, ночью +8.

В центральных областях небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +18, ночью +6 градусов.

В Киеве 12 октября будет пасмурно, но ни капли осадков. Дневной максимум +16 градусов, ночной минимум +10.

OBOZREVATEL напоминает, что впереди украинцев ждут три выходных в связи с официальным праздником – Днем защитника Украины 14 октября. Также в этот день будет отмечаться Покров Пресвятой Богородицы.

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