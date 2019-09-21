Резко потеплеет до +20: прогноз погоды в Украине на 22 сентября от ObozTV

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное потепление и уменьшение количества осадков.

ObozTV представляет прогноз погоды на воскресенье, 22 сентября.

На западе прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +4.

На севере солнце будет чередоваться с облаками. Дневной максимум +19 градусов, ночной минимум +5.

Восточным регионам обещают пасмурную, но сухую погоду. Максимум дневной температуры +18, ночью на термометрах +3 градуса.

Юг и Крым – облачная погода и ни капли дождя. Температура воздуха днем +20 градусов, ночью +5.

В центральных областях по прогнозу переменная облачность. Днем воздух прогреется до +19 градусов, ночью термометры покажут +3.

В Киеве 22 сентября ожидается хороший солнечный день, без осадков. Дневной максимум +19 градусов, ночной минимум +9.

Как писал OBOZREVATEL, уже появился долгосрочный прогноз погоды на зиму-2020 в Украине от народного синоптика Леонида Горбаня.

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