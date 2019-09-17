Похолодает и поднимется ветер: прогноз погоды в Украине на 18 сентября от ObozTV

18 сентября погода в Украине будет ветреной и довольно прохладной. В северных и западных областях температура днем не превысит +16 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 18 сентября.

На западе переменная облачность, осадков не ожидается. Максимум дневной температуры +16 градусов, ночью на термометрах +7.

В северных регионах облачно. Осадки прогнозируют только в Сумах. Дневной максимум +14 градусов, ночной минимум +8.

На востоке небо затянет облаками, в Донецке пройдет небольшой ливень. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью столбик термометра опустится до +7.

На юге и в Крыму день обещает быть пасмурным. Температура воздуха в течение дня +26 градусов, ночью +13.

В центральных областях будет преобладать облачная, но сухая погода. Температура воздуха днем +17 градусов, ночью +7.

В Киеве небо затянут осенние облака. Дневной максимум +15 градусов, ночной минимум +11.

OBOZREVATEL напоминает, что синоптики и метеорологи недавно сделали устрашающий прогноз на зиму в Украине.

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