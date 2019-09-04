Жара до +30: прогноз погоды на 5 сентября от ObozTV

После резкого похолодания температура в Украине выровняется до стабильно комфортной, еще рано доставать теплые осенние вещи.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 5 сентября.

На западе переменная облачность, местами пройдет легкий ливень. Воздух днем ​​прогреется до +28 градусов, ночью на термометрах +12.

В северных областях преимущественно пасмурная сухая погода. Дневной максимум +24, ночной минимум +9.

На востоке по прогнозу переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура днем ​​+29, ночью +15.

На юге и в Крыму солнце будет чередоваться с тучами. Днем стрелка термометра поднимется до +30, ночью опустится до +17.

В центральных областях ясный день, без капли осадков. Днем воздух прогреется до +27, ночью термометры покажут +12.

В Киеве по прогнозу хороший солнечный день. Дневной максимум +25, ночью на термометрах +14.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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