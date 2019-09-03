Дожди возвращаются: прогноз погоды на 4 сентября от ObozTV

Дожди возвращаются: прогноз погоды на 4 сентября от ObozTV649 Читать материал на украинском
Постепенно дожди возвращаются в Украину и на смену солнечным дням приходят пасмурные осенние.
ObozTV представляет прогноз погоды на вторник, 4 сентября.
На западе небо затянет облаками, местами кратковременные дожди. Максимум дневной температуры +29, ночью +14.
На севере переменная облачность, преимущественно сухо, лишь в Житомире пройдет легкий ливень. Дневной максимум +29, ночной минимум +16.
На востоке по прогнозу сухая погода с переменной облачностью. Воздух прогреется до +29, ночью столбик термометра опустится до +15.
На юге и в Крыму ожидается переменная облачность. Температура воздуха в течение дня +30, ночью на термометрах +16.
В центральных областях ясно. Температура днем +30, ночью +17.
В Киеве будет преобладать сухая солнечная погода. Дневной максимум +29, ночной минимум +21.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Укргидрометцентре рассказали,когда в Украине стоит ожидать похолодания.
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