На День Независимости в Украине распогодится: прогноз на 24 августа от ObozTV

На День Независимости в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода.

ObozTV представляет прогноз погоды на субботу, 24 августа.

На западе преимущественно солнечно, без капли осадков. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +11.

В северных регионах также сухо и ясно. Дневной максимум +24 градуса, ночью на термометрах +11.

На востоке день обещает быть погожим, осадков не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +29 градусов, ночью столбик термометра опустится до +18.

На юге и в Крыму безоблачное небо, без осадков. Температура днем +33 градуса, ночью на термометрах +18.

В центральных областях аналогичная ситуация – по прогнозу, приятный и солнечный день. Температура воздуха днем +28 градусов, ночью +12.

А в Киеве небо затянет облаками, хотя осадков не прогнозируют. Дневной максимум +25, ночной минимум +15 градусов.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие праздничные мероприятия запланированы в крупнейших городах Украины на День Независимости в 2019 году.

Поздравления с Днем Независимости Украины можно прочитать здесь.

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