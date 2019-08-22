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С погодой повезет не всем областям Украины: прогноз на 23 августа от ObozTV

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Под конец рабочей недели жара сохранится почти по всей территории Украины. Только на севере прогнозируют дожди, которые принесут долгожданную прохладу.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 23 августа.

На западе переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +12.

На севере дождь. Дневной максимум +23 градуса, ночью на термометрах +12.

С погодой повезет не всем областям Украины: прогноз на 23 августа от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На востоке переменная облачность, день обещает быть сухим и жарким. Воздух прогреется до +34 градусов, ночью столбик термометра опустится до +20.

Юг и Крым ожидает безоблачное небо и отсутствие осадков. Температура +35 градусов, ночью на термометрах +19.

В центральных областях преимущественно облачно. Температура воздуха днем +31 градус, ночью +12.

В Киеве небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Дневной максимум +23, ночной минимум +16 градусов.

Напомним, что 23 августа в Украине отмечается День национального флага. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками по случаю этого праздника.

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