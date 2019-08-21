Где в Украине посвежеет: прогноз погоды на 22 августа от ObozTV

На западе и севере Украины температура снизится до +24... 28 градусов. На востоке и юге сохранится жара – от +34 и выше.

ObozTV представляет прогноз погоды на четверг, 22 августа.

В западных областях облачно, но осадков не прогнозируют. Воздух днем прогреется до +24 градусов, ночью на термометрах +11.

На севере небо также затянет облаками. Дневной максимум +28 градусов, ночной минимум +13.

На востоке день обещает быть сухим и пасмурным. Максимум дневной температуры +36 градусов, ночью стрелка термометра опустится до +20.

На юге и в Крыму также облачно. Воздух днем прогреется до +36 градусов, ночью на термометрах +21.

Центральным областям обещают облачную и сухую погоду. Дневной максимум +34 градуса, ночью +13.

В Киеве небо затянет облаками, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +25 градусов, ночью +18.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань в эфире ObozTV заверил, что в конце августа и в начале сентября в Одесской области на юге Украины ожидается "бархатный сезон" – погода будет благоприятствовать отдыху на море.

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