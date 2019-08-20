Жара в Украине усилится: прогноз погоды на 21 августа от ObozTV

Жара в Украине усилится: прогноз погоды на 21 августа от ObozTV386 Читать материал на украинском
Синоптическая ситуация в Украине остается без изменений – дождей не прогнозируют. Жара местами усилится до +35 градусов.
ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 21 августа.
На западе переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью на термометрах +14.
В северных областях преимущественно солнечно. Дневной максимум +31 градус, ночной минимум +16.
На востоке облачно, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +20.
На юге и в Крыму ясно и сухо. Днем воздух раскалится до +35 градусов, ночью на термометрах +21.
В центральных областях погожий день, без капли осадков. Днем до +35 градусов, ночью термометры покажут +16.
Киеву обещают хороший солнечный день. Дневной максимум +32, ночью стрелка термометра опустится до +19.
Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что жара в Украине продержится до конца второй декады августа. Он также дал прогноз на конец августа и начало сентября.
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