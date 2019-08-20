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Жара в Украине усилится: прогноз погоды на 21 августа от ObozTV

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Синоптическая ситуация в Украине остается без изменений – дождей не прогнозируют. Жара местами усилится до +35 градусов.

ObozTV представляет прогноз погоды на среду, 21 августа.

На западе переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью на термометрах +14.

В северных областях преимущественно солнечно. Дневной максимум +31 градус, ночной минимум +16.

На востоке облачно, но осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +20.

На юге и в Крыму ясно и сухо. Днем воздух раскалится до +35 градусов, ночью на термометрах +21.

Жара в Украине усилится: прогноз погоды на 21 августа от <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

В центральных областях погожий день, без капли осадков. Днем до +35 градусов, ночью термометры покажут +16.

Киеву обещают хороший солнечный день. Дневной максимум +32, ночью стрелка термометра опустится до +19.

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что жара в Украине продержится до конца второй декады августа. Он также дал прогноз на конец августа и начало сентября.

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