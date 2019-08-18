Погода на Яблочный Спас преподнесет сюрприз: прогноз на 19 августа от ObozTV

В начале новой недели в Украине потеплеет, дожди почти прекратятся. 19 августа, когда православные христиане отмечают Яблочный Спас, синоптики обещают в основном сухую и солнечную погоду.

ObozTV представляет прогноз погоды на понедельник, 19 августа.

В западных регионах переменная облачность, осадков не прогнозируют. Воздух днем прогреется до +31 градуса, ночью на термометрах +15.

На севере по прогнозу хороший солнечный день, без капли осадков. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +13.

На востоке переменная облачность, дождь обещают только в Донецке. Днем максимум +27 градусов, ночью стрелка термометра опустится до +15.

В южных областях и в Крыму ясно и сухо. Днем воздух прогреется до +30, ночью на термометрах +15 градусов.

Центральной Украине обещают переменную облачность без осадков. Дневной максимум +27 градусов, ночью +13.

Киеву прогнозируют хороший солнечный день, тоже без осадков. Температура воздуха днем составит +28 градусов, ночью – до +17.

OBOZREVATEL напоминает, что 19 августа празднуется второй из трех Спасов – Яблочный. Именно этот праздник, по поверьям, знаменует конец лета. В народе говорят: "В Яблочный Спас – ушло лето от нас".

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