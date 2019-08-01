Чем порадует погода в пятницу: прогноз по Украине на 2 августа от ObozTV

В конце рабочей недели в западных областях еще пройдут дожди, но на остальной территории будет преобладать теплая и сухая погода.

ObozTV представляет прогноз погоды на пятницу, 2 августа.

На западе синоптики прогнозируют ливни. Днем максимальный показатель +27 градусов, ночью столбик термометра опустится до +14.

В северных регионах небо затянет облаками, но осадков не ожидают. Дневной максимум всего лишь +19, ночной минимум +8 градусов.

На востоке день будет сухим и пасмурным. Температура воздуха днем +27 градусов, ночью +10.

На юге и в Крыму облачно, местами пройдут кратковременные дожди. Днем стрелка термометра поднимется до +28 градусов, ночью опустится до +17.

В Центральной Украине в основном установится сухая и пасмурная погода. Максимальный показатель днем +26, ночной минимум +12 градусов.

В Киеве облачно, осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем +25, ночью +14.

OBOZREVATEL напоминает, что Укргидрометцентр прогнозирует на август 2019 года среднюю месячную температуру +19... +24 градуса, в горных районах +16... +18. В отдельных регионах в конце месяца возможны заморозки на поверхности почвы.

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