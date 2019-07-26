В субботу Украину зальют дожди: прогноз погоды на 27 июля от ObozTV

В субботу Украину зальют дожди: прогноз погоды на 27 июля от ObozTV335 Читать материал на украинском
В последнюю субботу июля дожди накроют почти всю Украину, так что стоит брать с собой зонтики.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на субботу, 27 июля.
На западе пройдут небольшие ливни. Днем максимальный показатель +27, ночью стрелка термометра опустится до +14 градусов.
В северных областях также дожди. Дневная температура +25 градусов, ночью термометры покажут +14.
На востоке небо затянет облаками, но осадков не прогнозируют. Воздух прогреется до +28, ночью на термометрах +15.
На юге и в Крыму пасмурная погода, почти по всем областям пройдут небольшие дожди. Днем максимум +29, ночью термометры покажут +16 градусов.
В центральных областях синоптики также прогнозируют осадки. Температура воздуха днем +25, ночью +15 градусов.
В Киеве ожидаются кратковременные дожди. Дневные показатели +25, ночью +17 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился точный прогноз погоды на август-2019 в Украине. Синоптики предупредили о жаре.
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