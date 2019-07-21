Украину предупредили о внезапных грозах: прогноз погоды на 22 июля от ObozTV

Украину предупредили о внезапных грозах: прогноз погоды на 22 июля от ObozTV1.1т Читать материал на украинском
Последняя неделя июля в Украине начнется с жары и неожиданных гроз.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на понедельник, 22 июля.
В западных регионах повсюду пройдут дожди, так что стоит брать с собой зонтики. Дневной максимум +26 градусов, ночной минимум +15.
На севере, по прогнозу, также кратковременные дожди, только в Сумах сухо. Температура днем +25, ночью +16 градусов.
На востоке переменная облачность, без осадков. На термометрах днем до +30, ночью +16.
На юге и в Крыму дождь. Дневной показатель +32 градуса, ночью стрелка термометра опустится до +20 градусов.
Центральную Украину также ожидают кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до +27, ночью термометры покажут +16 градусов.
В Киеве прогнозируют небольшой летний дождь. Температура воздуха днем +28, ночью +20 градусов.
Ранее в эфире ObozTV синоптик Украинского гидрометеорологического центра Владислав Билык дал прогноз до конца июля этого года. Он заверил, что адской жары под 35 градусов в этом месяце уже не будет.
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