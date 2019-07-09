Погода в Украине резко ухудшится: прогноз на 10 июля от ObozTV

Почти по всей территории Украины ожидаются дожди, которые могут переходить в ливни со шквалами.

ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на среду, 10 июля.

На западе по всем областям пройдут дожди. Максимальный показатель днем +20, ночью стрелка термометра опустится до +9.

В северных регионах также обещают осадки. Температура днем +19, ночью термометры покажут +10 градусов.

На востоке день будет облачным, но осадки прогнозируют только в Днепре. Днем воздух прогреется до +23 градусов. Ночью +11.

На юге и в Крыму без осадков. Кратковременный дождь возможен лишь в Запорожье. Днем +23, ночью столбик термометра опустится до +11 градусов.

В центральных областях везде прогнозируют ливни. Температура днем +20 градусов, ночью +10.

Киев также ожидает легкий дождь. Температура воздуха +20 днем и +14 ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, на западе и севере также прогнозируется порывистый ветер. Дожди в большинстве областей Украины пройдут вместе с атмосферными фронтами северо-восточного циклона Pirmin.

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