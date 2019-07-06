Погода на Ивана Купала будет переменчивой: прогноз на 7 июля от ObozTV

Погода на Ивана Купала будет переменчивой: прогноз на 7 июля от ObozTV1.3тЧитать материал на украинском
В день Ивана Купала в некоторых регионах Украины ожидается незначительное потепление, на юге – снова до +32. Но ночи останутся холодными.
ObozTV представляет прогноз погоды в Украине на воскресенье, 7 июля.
На западе переменная облачность, местами возможны осадки. Днем воздух прогреется до +23, ночью столбик термометра опустится до +11.
В северных областях преимущественно солнечно, осадков не прогнозируют. Температура днем +20, ночью +13 градусов.
На востоке ожидается потепление. Солнце будет чередоваться с дождем. Воздух днем прогреется до +27, ночью термометры покажут +14.
На юге и в Крыму жарко – до +32 градусов. Однако небо будет облачным и возможны осадки. Солнечный день обещают только в Симферополе. Ночью столбик термометра опустится до +15 градусов.
Центральную Украину ожидает хороший солнечный день. Днем +24, ночью термометры покажут +14.
В Киеве сухой и пасмурный день. Температура днем +21, ночью +16 градусов.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Укргидрометцентр прогнозировал среднюю месячную температуру в июле 2019 на уровне от +20 до +24,5 градусов, а в горных районах +16... +17, что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.
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