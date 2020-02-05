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7 февраля • обновлено в 08:39
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Взяточничество на Буковине: 400 тыс. долларов за содействие в аренде оздоровительного комплекса

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Главе Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну во вторник, 4 февраля, сообщили о подозрении в получении взятки в размере 180 тысяч долларов.

Уведомление было вручено прокурором САП по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, передает пресс-служба НАБУ.

Следствие подозревает чиновника в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.

В июле 2019 года глава Черновицкого облсовета, как установили правоохранители, попросил у одного из местных предпринимателей предоставить ему 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусника". Затем стороны сошлись на 200 тысячах.

"В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным лицом части обусловленных средств, а именно 180 тысяч долларов", – отмечается в сообщении.

Председатель областного совета обещал провести фиктивный открытый конкурс на долгосрочную аренду, на котором бизнесмен выиграет. После выполнения ряда требований тот мог претендовать на отчуждение комплекса.

Конкурс был проведен и по его результатам выиграла недавно созданная фирма упомянутого предпринимателя. Затем Мунтян, по версии следствия, добился поддержки решения в облсовете.

Кроме того, детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК, а именно в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

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