Взятки в Верховной Раде: Арахамия также прошел полиграф

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в четверг, 24 октября, прошел проверку полиграфом из-за скандала с возможным взяточничеством в налоговом комитете Верховной Рады.

Трансляцию происходящего вели на YouTube-канале "Свободный".

Перед началом проверки Арахамия сделал важное заявление о свидетеле взяточничества, которого он обещал показать вечером 24 октября в эфире программы "Право на владу". Как выяснилось, ему запретили привести указанного человека.

"Свидетеля не будет, потому что ему запретили правоохранительные органы, поскольку есть две угрозы. Первое – утечка данных, которые могут нарушить следственный процесс, а второе – количество денег в этой схеме очень большое – где-то $20 млн на год в течение, кажется, пяти лет кто-то заработал $100 млн. Есть потенциальные угрозы самому депутату и членам его семьи", – рассказал Арахамия.

По его словам, к депутату якобы "подошли и просто дали в руки законопроект и сказали: "Надо зарегистрировать".

После короткого брифинга Арахамия приступил к тестированию.

Арахамии задавали вопросу касательно возможных взяток от фракций и олигархата, как украинского, так и других стран. По предварительным результатам полиграфолог отметил, что политик не имеет никакого отношения к скандалу и вообще не реагирует на провокационные вопросы.

"Все в вашу пользу", – заключил специалист.

"Если сравнивать Арахамию и Дубинского, то первый безучастный. Ситуация напоминает, будто украли деньги в офисе, а вызвали сантехника. Дубинский был нервный, обвинения его касались. Арахамия же просто согласился поучаствовать за компанию", – добавил он.

Отмечается, что результаты полиграфа будут обнародованы вечером в понедельник, 28 октября.

Арахамия также заявил, что народные депутаты "СН", входящие в финансовый комитет Рады, на следующей неделе (с понедельника, 28 октября) пойдут на массовое прохождение полиграфа.

Напомним, накануне, 24 октября, народный депутат Александр Дубинский успешно прошел проверку. Его тестирование длилось около 3 часов. Полиграфолог, по предварительным результатам, заверил, что нардеп не брал взяток за голосование в Раде.

Арахамия, который пришел вслед за Дубинским, пройти проверку не смог из-за неготовности нового тестирования.

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