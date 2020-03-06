Выборы в США: прогнозы эксперта по международным вопросам

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал ход президентской гонки в США и высказался о праймериз в частности.

"Первые праймериз, которые были у демократов, то Байден их провалил тотально. И все начали списывать Байдена. Но вот собственно последний вторник показал, что Байден получил реинкарнацию, и победил в 10 штатах, где преобладают чернокожие американцы. Они всегда были сторонниками Обамы. Поэтому Байден получил интересную динамику, и я думаю, что Сандерс уже отошел на второй план", - заявил Семенюк.

Он отметил, что прогнозировать, кто именно победит, достаточно сложно, и напомнил, что финальные праймериз должны состояться в июле.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся