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''Вы все - никто'': советник Зеленского о будущих депутатах

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В Трускавце, где проходит обучение кандидатов в нардепы от "Слуги народа", на лекции выступил один из главных политтехнологов партии и политический советник президента Никита Потураев.

Модератор представил Потураева как "представителя идеологической группы", после чего он обратился к участникам с эмоциональной речью.

"Как вы здесь оказались? Я вам объясню, как. Потому что моя работа объяснять, как. Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам про это уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание: все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас, в это время, еще в детский сад ходили... все вы — политически никто", — сказал он.

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