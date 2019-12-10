Встреча в нормандском формате: как это было

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин провели жесткие переговоры по Донбассу.

Как передает OBOZREVATEL, в кулуарах "нормандского саммита" распространяется информация, что Путин настаивал сперва на проведении выборов на Донбассе, и лишь потом возвращение Украине контроля над границей.

Однако Зеленский не согласился с таким предложением.

Кроме того, как стало известно OBOZREVATEL, после "нормандского саммита" делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3". С украинской стороны над текстом работали глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Сергей Шефир, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков.

Также стало известно, что Зеленский и Путин договорились об обмене пленными до Нового года по формуле "все на всех".

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, украинская делегация оценила переговоры по ситуации на Донбассе на саммите в "нормандском формате" на "4": "Президент Зеленский – молодец, очень правильно и жестко держит позицию".

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский и Путин также провели двусторонние переговоры и общались тет-а-тет около 10 минут. При этом на "нормандском саммите" украинский президент не пожал руку агрессору.

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