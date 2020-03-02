Война в Сирии: чем грозит обострение конфликта на Востоке

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал обострение конфликта России, Турции и Сирии на Ближнем Востоке.

"Можно называть этот кофликт как угодно. Но действительно ситуация начала меняться с середины декабря. Тогда состоялось массированное наступление сил Асада. К этому моменту было только несколько атак на позиции повстанцев. Войска Асада прощупывали оборону, после чего им удалось перейти к масштабному наступлению, и казалось, что ситуация уже почти решена и это вопрос нескольких дней, когда Асад поставит точку в этой войне", - заявил Семиволос.

Эксперт также прокомментировал предстоящую встречу Эрдогана и Путина по Сирии и будут ли президенты этих стран поднимать вопрос Украины и Крыма в частности в обмен на какие- выигрыши по Сирии.

"Это чушь, Эрдоган четко определил свои позиции в недавней речи", - добавил Семиволос.

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