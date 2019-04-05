Во Львове будут наказывать пешеходов: Obozrevatel News в 15:00 от 05.04.2019

Операция "Пешеход"

Операцию "Пешеход" начала патрульная полиция Львова. В городе ищут людей, которые нарушают правила дорожного движения. Полицейские говорят: люди часто переходят дорогу в неустановленном месте. Игнорируют пешеходы и сигналы светофоров. Меньше чем за час остановили более 30 львовян, которые решили "сократить" путь. С ними полицейские проводили профилактические беседы.

Новая отсрочка Brexit

Тереза Мэй обратилась к президенту Совета Европы Дональду Туску. В своем письме она попросила о новой отсрочке Brexit до 30 июня. Если депутаты примут проект соглашения вовремя, то страна выйдет из ЕС до 23 мая. Если соглашения не будет, то Великобритания будет готовиться к выборам – пишет премьер.

Ресторан, где сдают анализы

В Японии готовятся к открытию ресторана, где можно будет полакомиться суши, но только после сдачи анализов. Клиент, который сделал предварительный заказ получит что-то вроде "мини-лаборатории" для сбора образцов. Их проанализируют специалисты двух медицинских компаний и создадут собственный идент-фикатор здоровья гостя. Именно он позволит подобрать ингредиенты для персонального приготовления блюда.

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