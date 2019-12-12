Внеочередные выборы в Великобритании: кто станет новым премьером

В Великобритании 12 декабря проходят внеочередные парламентские выборы. Британцы должны определиться, какой из политсил они поручат урегулирование вопроса Brexit.

В стране эти выборы расценивают как одни из важнейших после окончания Второй мировой войны. Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на Reuters.

Отмечается, что главными конкурентами на них стали премьер-министр Борис Джонсон и лидер оппозиции Джереми Корбин. Первый убеждает граждан в том, что ему удастся вывести Великобританию из Европейского Союза до 31 января следующего года, а второй обещает очередной референдум по Brexit.

Примечательно, что ранее, 30 октября 2019-го, 438 депутатов Палаты общин приняли пакет законов, проложивший путь к первым декабрьским выборам с 1923 года.

Помимо этого, в течение этой избирательной кампании, Консервативную партию одиозного премьера Джонсона критиковали за использование обманчивой тактики в социальных медиа. Тем временем Лейбористская партия Корбина стремилась выиграть голосование, обещая британцам обложить налогами богатых, увеличить государственные расходы, а также национализировать железнодорожную отрасль и водопроводные компании.

Отмечается, что все ключевые опросы общественного мнения, которые хоть и предсказывают различные сценарии, в большинстве говорят о том, что выигрывает именно Джонсон.

Избирательные участки открылись в 9:00 и должны закрыться в полночь (по киевскому времени), когда экзит-пол огласит первые данные по голосованию. Официальные же результаты парламентских выборов из 650 округов Великобритании начнут поступать с часу ночи до семи утра.

Следовательно, после 31 января 2020 года Великобритания вступит в переходный период, в течение которого будет вести переговоры о новых отношениях с Евросоюзом.

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