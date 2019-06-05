Визит Зеленского в Брюссель: Obozrevatel News

Визит Зеленского в Брюссель

Курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО остается неизменным. Об этом Владимир Зеленский заявил накануне на встрече с генеральным секретарем НАТО во время своего первого зарубежного визита в Брюссель. По словам Зеленского, Киев рассчитывает на возобновление диалога в рамках Комиссии Украина-НАТО на всех уровнях. Президент Украины пригласил Северо-атлантический совет провести свое заседание в Украине. Сегодня у Владимира Зеленского запланированы встречи с председателем Европейского Совета Дональдом Туском и главой европейской дипломатии – Федерикой Могерини. На повестке дня – вопрос дальнейшей интеграции Украины в евроатлантические структуры, реформы и противостояние вооруженной агрессии России.

После встречи генсек НАТО анонсировал масштабные учения стран-членов Альянса в Черном море с участием морских флотов Украины. Они состоятся уже в следующем месяце. По словам Йенса Столтенберга, это ответ НАТО на агрессивную политику Москвы. Альянс усиливает свое присутствие в регионе и оказывает всестороннюю поддержку Украине и Грузии.

В Брюсселе Владимир Зеленский встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой и принял приглашение посетить Варшаву. На встрече с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером Зеленский обсудил вопросы взаимодействия Украины с Евросоюзом. Оба согласовали дату проведения 21-го саммита Украина-ЕС. Он состоится 8 июля в Киеве.

Новая акция под МВД

В Киеве снова пикетировали здание МВД. Люди собрались накануне вечером из-за смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, в убийстве которого подозревают полицейских. Акцию назвали "Безнаказанность убивает". Люди жгли шины и требовали отставки главы МВД Арсена Авакова. В министерство несли игрушки и цветы.

Аналогичные митинги прошли во многих других городах Украины, среди которых Херсон, Кропивницкий, Днепр, Львов и Николаев. И наибольшие протесты вспыхнули в родном городе убитого Кирилла Тлявова – Переяслав-Хмельницком. Акция переросла в столкновения с правоохранителями. Последние со щитами окружили здание участка. В ответ в них начали швырять камни и дымовые шашки, файеры и взрывали петарды. Полицейские применили газовые баллончики. Успокоить митингующих вышел исполняющий обязанности главы полиции Киевщины Андрей Небытов. В руководстве области заявили, что проведут переаттестацию личного состава, а предшественников - уволят.

Встретились с родными погибшего мальчика

Накануне с мамой и бабушкой мальчика встретились министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев. Они пообещали лично следить за ходом расследования. Кроме того, сотрудники Нацполиции Киевщины решили перечислить семье погибшего свой однодневный заработок и взять на себя расходы по погребению Кирилла. Убитого мальчика похоронят сегодня. Его тело в белом маленьком гробу накануне родственники забрали из киевского морга.

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