Випуск OBOZ NEWS о 12:00 8 жовтня 2019 року

Випуск OBOZ NEWS о 12:00 8 жовтня 2019 року67 Читать материал на украинском
Коли почнеться Робота Верховної Ради над новим законом про особливий статус Донбасу?
На Донбасі минулої доби бойовики відкривали вогонь 27ім разів.
Служба безпеки викрила начальницю одного з державних банків, яка систематично вимагала гроші від переселенців
Захист народного депутата восьмого скликання Сергія Пашинського, якого підозрюють у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, буде оскаржувати рішення суду про його арешт.
Посол США в ЄС Гордон Сондленд сьогодні дасть свідчення у Конгресі щодо справи про тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського.
Тисячі людей вийшли на вулиці із протестом проти зміни клімату.
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