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Випуск OBOZ NEWS о 12:00 8 жовтня 2019 року

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Коли почнеться Робота Верховної Ради над новим законом про особливий статус Донбасу?

На Донбасі минулої доби бойовики відкривали вогонь 27ім разів.

Служба безпеки викрила начальницю одного з державних банків, яка систематично вимагала гроші від переселенців

Захист народного депутата восьмого скликання Сергія Пашинського, якого підозрюють у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, буде оскаржувати рішення суду про його арешт.

Посол США в ЄС Гордон Сондленд сьогодні дасть свідчення у Конгресі щодо справи про тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського.

Тисячі людей вийшли на вулиці із протестом проти зміни клімату.

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