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Випуск OBOZ NEWS о 11:00 18 вересня 2019 року

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Один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення минулої доби на Донбасі.

Дідівщина в гуртожитку Львівського професійного училища технології та сервісу.

Учні старших класів побили своїх молодших колег.

Багами чекають на ураган Умберто.

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