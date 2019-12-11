Главная Новости
11 декабря • обновлено в 18:45
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Випуск OBOZ NEWS о 11:00 11 грудня 2019 року

79
Читать материал на украинском

Рятувальники продовжують розбирати завали на згарищі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

У Брюсселі делегації Європейського Союзу та України обговорили наслідки незаконної анексії Криму.

Польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури за 2018 рік.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости