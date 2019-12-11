Випуск OBOZ NEWS о 11:00 11 грудня 2019 року
Рятувальники продовжують розбирати завали на згарищі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
У Брюсселі делегації Європейського Союзу та України обговорили наслідки незаконної анексії Криму.
Польська письменниця з українським корінням Ольга Токарчук отримала Нобелівську премію з літератури за 2018 рік.
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