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11 января • обновлено в 14:17
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А Вінниця "віджигає" | Альо, гараж! REBOOT #341

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Голова Вінницької ОблДержАдміністрації

звернувся до Начальника Генштабу і Міністра Оборони України з проханням надати йому військових для боротьби з нелегальними АЗС. НАБУ зацікавилася Бакановим. Рада готується до “останньої битви”...

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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