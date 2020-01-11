А Вінниця "віджигає" | Альо, гараж! REBOOT #341

Голова Вінницької ОблДержАдміністрації

звернувся до Начальника Генштабу і Міністра Оборони України з проханням надати йому військових для боротьби з нелегальними АЗС. НАБУ зацікавилася Бакановим. Рада готується до “останньої битви”...

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