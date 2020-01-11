А Вінниця "віджигає" | Альо, гараж! REBOOT #341
Голова Вінницької ОблДержАдміністрації
звернувся до Начальника Генштабу і Міністра Оборони України з проханням надати йому військових для боротьби з нелегальними АЗС. НАБУ зацікавилася Бакановим. Рада готується до “останньої битви”...
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы