Ветеран раскритиковал Зеленского: позвонил Путину и не поздравил свое войско

Ветеран АТО, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Влады Цуркан и Марины Клим.

Он прокомментировал новогоднее обращение к украинцам и поздравление президента Зеленского.

"Если человек, который называет себя президентом Украины, звонит Путину и никаким боком не поздравляет собственное войско, считаясь главнокомандующим… Ну о чем мне дальше говорить? Это человек, у которого, как говорят в Украине, "нет смальца в голове". Когда нет смальца в голове, то ты его на базаре купишь. Что я могу еще сказать?" - заявил Лапин.

Он также отметил, что понимает тех, кому понравилось новогоднее обращение президента Украины.

"А почему бы и не понравилось. Сидят, едят оливье, в теплой квартире, смотрят телевизор. Когда у них все хорошо. Почему бы им не понравилось? У них все хорошо. Красивая картинка, нестандартно. "Рвут шаблоны", как они обещали. К чему это приведет? Это приведет к еще большему накалу в обществе. Вместо "сшивателей" земель украинских они уже стали людьми, которые уже начали противопоставлять пенсионеров и военных, типа если будем воевать – то снизим пенсии. Они начали расслаивать граждан Украины по социальным пластам. И к чему это может привести? Вот это гражданское общество, у которого государственные ценности и национальные интересы в голове, которые территории на свободу не меняют – вот это гражданское общество будет оказывать сопротивление. И это сопротивление будет только нарастать", - заявил Лапин.

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