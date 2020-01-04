Його пристрасть – музика, футбол та дівчата. Вадим Олейник – співак | Роздягніться - ви в ефірі
Випусник "Фабрики зірок" з величезною аудиторією фанаток. Стосунки заводить переважно з учасницями проектів, в яких бере участь.
Грає у футбольній команді зірок "маестро". Коли не грає, то обов'язково дивиться матчі в компанії друзів на стадіоні чи по телевізору. Про власну родину майже не розповідає, зате охоче ділиться новинами з творчого життя.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Роздягніться - ви в ефірі" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы