В ВОЗ планируют дать название новому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертельный вирус nCoV из Китая пока не получил общеупотребительного названия, но имеет временное.
В ВОЗ его называют "новый коронавирус 2019 года", заявила в четверг, 23 января, глава отделения пандемических и эпидемических заболеваний организации Сильвия Брайанд, передает "Интерфакс".
"Было решено, что... экстренный комитет может собраться и выбрать название [вирусу]. Пока мы этого не сделали, потому что на самом деле у нас нет времени. Но мы сделаем это, когда появится время", – сказала Брайанд.
"На данный момент все согласны с существующим названием, мы можем с ним работать, оно понятно всем на планете. Так что это хорошее название на этот момент", – добавила она.
Как писал OBOZREVATEL, 23 января состоялось экстренное заседание ВОЗ, посвященное массовому распространению нового коронавируса.
Глава организации заявил, что пока объявлять чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой nCoV преждевременно, однако призвал собраться на следующее собрание уже 24 января.
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