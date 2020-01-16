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16 января • обновлено в 14:18
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В Украине появился опасный штамм гриппа: стоит ли бояться за свою жизнь

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Врач-инфекционист Юрий Жигарев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новости о появлении опасного штамма гриппа в Украине и стоит ли украинцам бояться нового вируса.

"Переживать не стоит в любом случае, это никогда никому не прибавляло здоровья. Эпидемии сейчас нет, есть подъем заболеваемости сезонной. Он случается каждый год, и какой-то критической ситуации на данный момент я не вижу", - заявил Жигарев.

Врач добавил, что сейчас очень легко говорить, что все, кто болеет, были непривитые, ведь, по его словам, в Украине привиты от гриппа всего лишь 3% населения.

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Юрий Жигарев
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