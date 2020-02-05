В Украине эпидемия рака: нейрохирург-онколог

Нейрохирург-онколог Антон Шкиряк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Бурчук Live" Аллы Метлашевской и Александра Лирчука.

"Если сравнивать Европу и Украину, то по количеству распространения онкологии мы на втором месте. И это при том, что в Европе диагностика и скрининг качественные, поэтому там онкология дигностируется чаще", - заявил онколог.

"У нас больше 1 миллиона онкобольных в Украине, ежегодно мы обнаруживаем более 140 тысяч онкобольных, более 30 тысяч из них не доживают до конца первого года после выявления заболевания", - добавил он.

По его словам, среди мужчин первые позиции занимает рак легких и рак простаты, а среди женщин - это рак молочной железы и колоректальный рак.

"У меня были пациенты, которые в жизни не курили сигарет, но курили электронные сигареты. То есть я со всей ответственностью заявляю о том, что электронные сигареты также приводят к онкологии", - заявил врач.

Он также высказался относительно масштабов онкологической ситуации в Украине.

"Мы за пять лет войны потеряли более 340 тысяч граждан в тылу. Это трагедия! И украинская власть, к сожалению, ничего не делает для улучшения ситуации, а у нас эпидемия! У нас был Чернобыль, у нас ужасная экология", - отметил он.

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