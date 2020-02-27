В Совфеде России пригрозили "узаконить" оккупацию Крыма

Россия намерена принять закон, который сделает невозможным возвращение захваченных ею территорий других стран, включая украинский Крым.

Об этом в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" заявил одиозный член комитета Совета федерации России по международным делам Алексей Кондратьев.

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