В Совфеде России пригрозили "узаконить" оккупацию Крыма
Россия намерена принять закон, который сделает невозможным возвращение захваченных ею территорий других стран, включая украинский Крым.
Об этом в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1" заявил одиозный член комитета Совета федерации России по международным делам Алексей Кондратьев.
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