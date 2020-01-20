В Киев прибыл самолет с погибшими в Иране украинцами

В аэропорту "Борисполь" (Киев) 19 января приземлился борт с телами 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажиров, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 МАУ 8 января в Тегеране.

Самолет траурным маршем встретил оркестр. Прямую трансляцию ведет Hromadske.ua

Отметим, что встречать погибших украинцев приехал президент Владимир Зеленский. В аэропорту также присутствуют премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

После этого состоится церемония памяти погибших в результате сбития рейса PS752. Она, в частности, пройдет в терминале "Борисполя".

Доступ открыт для всех. Сбор – у входа в Терминал В в 12:00. Проститься с погибшими можно будет с 13:00 до 19:00.

Напомним, что в катастрофе самолета МАУ в Иране погибли трое пилотов: Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович, Хоменко Сергей Анатольевич. А также шесть бортпроводников: Статник Екатерина Олеговна, Матков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна, Сологуб Юлия Николаевна.

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