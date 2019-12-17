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17 декабря • обновлено в 14:24
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В интервью с Гаравским нет ничего нового: белорусский эксперт

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Эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Игар Тышкевич в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Вячеслава Буткалюка.

Он прокомментировал новости о том, что экс-боец МВД Беларуси Гаравский признался в убийствах оппонентов Лукашенко

"По большому счету, в этом интервью или в этом документальном фильме нет ничего нового, потому что оппоненты Лукашенко уже неоднократно обвиняли в заказных убийствах тех же лиц. Поэтому с точки зрения чего-то нового, то ничего нового в этом фильме нет. Что новое: ну, это то, что DW начало снимать фильмы журналистских расследований и новой является собственно персона самого исполнителя", - заявил Тышкевич.

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Игар Тышкевич
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