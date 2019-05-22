В Госдуме начали шантаж Украины языком

Депутат нелегитимной Госдумы Константин Затулин заявил, что отношения между Украиной и Россией не станут нормальными, пока Киев не отменит закон об украинском языке 5670-д.

Кроме того, он необоснованно обвинил страну в преследовании россиян и собственных русскоязычных граждан. Наглый ультиматум он озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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