Уволят ли генпрокурора Рябошапку: прогнозы эксперта

Экс-заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал возможную отставку генерального прокурора господина Рябошапки на завтрашнем заседании Верховной Рады Украины.

"Это зависит от того, каким будет отчет и будет ли представление президента. Мы слышали много о реформе прокуратуры, хотя я считаю, что это просто переназначения людей через соответствующую форму тестов, которые были не совсем правильными. Что касается работы прокурора, то мне так кажется, что в функции прокуратуры входит обеспечение законности", - заявил Голомша.

Он выразил сомнения в том, что генпрокурор будет работать и в дальнейшем, поскольку по его мнению, "просто так на отчетность президент не вызывает".

"Если ВР оценит работу прокурора, как удовлетворительную, то отставки не будет. Хотя я хотел бы обратить внимание на тот вопрос, что была информация о том, что шесть бюджетов Украины сейчас находятся в оффшорах, то я хотел бы знать, есть ли какие-то результаты по производствам по этому вопросу", - отметил Голомша.

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