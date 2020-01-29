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29 января • обновлено в 14:25
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Увеличение алиментов: юрист объяснил, как работает законодательство в Украине

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Начальник центрального межрегионального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал новые цирфы минимального размера алиментов, которые появились в украинском законодательстве.

"Мы все видели выступление президента Украины в Давосе. Он говорил о том что самый большой ресурс Украины - это ее люди. И конечно, у прогрессивных и у обеспеченных людей вырастают счастливые дети. И поэтому, конечно, ребенок должен быть обеспечен. Экономический вопрос здесь, по моему мнению, - на первом месте. Новые минимальные цифры, например 889,5 грн для детей до 6 лет, которые озвучены сейчас, конечно же, не соответствуют действительности. Это просто смешно, ведь на эту сумму денег ребенок не может прожить нормально. Однако, такой размер назначен, чтобы была нижняя граница. То есть, если горе-отец, например, не работает, или скрывает, что он работает, суд вправе установить ему такое минимально количество алиментов, а в случае неуплаты они будут накапливаться в качестве долга", - заявил Миненко.

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