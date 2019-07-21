Рада за бортом

Это первая Верховная Рада в составе которой нет ни одного коммуниста. Это первый созыв, который обновился наполовину. В 2014 году в сессионный зал торжественно вошли полевые командиры Майдана, комбаты с передовой, популярные активисты и спортсмены. Впрочем, за 5 лет и они потеряли доверие украинцев. По данным соцопросов, сейчас она едва дотягивает до 5%.

Они часто не знали за что голосовали. Они "кнопкодавили" и прогуливали пленарные заседания. А еще не чурались крепкого слова и удара.

В совет IХ созыва не попадает 80% нинишього состава парламента. И некоторые из тех, кто останется за бортом, уже сейчас строят запасные планы.

Не выпадет из политики и внефракционный Борислав Береза. Он один из тех, кто попал в большую политику впервые именно в 2014 году. Говорит, мечтает доработать свою книгу.

По оценкам социологов, Самопомощь не преодолевает проходной барьер и в следующей каденции тоже остается за бортом. Впрочем сам председатель фракции в такой сценарий не верит.

В последний день своей работы народные депутаты обнимались, целовались и пели гимн. А еще - уверяли: своей работой вполне довольны. Если не по качеству законов, то хотя бы - количеством. Совет 8 созыва за 5 лет работы зарегистрировала 13 500 законопроектов. Приняла более 700, и - более 1000 постановлений. И это большой рекорд среди европейских стран.

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