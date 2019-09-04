Уникальная выставка "Классика будущего": организаторы рассказали подробности

С 27 августа по 15 сентября в Национальном музее Тараса Шевченко состоится уникальная выставка "Классика будущего".

Организаторы выставки гости программы Татьяна Колесниченко и Анна Грузина рассказали о выставке и ответили на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

ТЦ Домосфера представляет проект, где показаны современные направления движения общества посредством дизайна. Посетители увидят вероятность нашего будущего, которое уже становится настоящим, созданную промоушен и продакшен STUDIORAR, автор идеи и изображений - UDRA

Объекты дизайна, представленные на выставке, находятся в постоянных экспозициях музеев дизайна и современного искусства в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и других центрах мирового дизайна. Они стали отправными точками для изменения тенденций в интерьерных стилях благодаря новаторскому дизайну, а также новым материалам и технологиям, которые были впервые использованы при их создании. Эти предметы наглядно демонстрируют ответственное потребление, потому что они используются в течение десятилетий, передаются по наследству и, уже став классикой дизайна, символизируют не только изысканный вкус, но и тенденцию создавать вещи надолго и использовать их бережно, что является одним из базисных принципов ответственного потребления.

Выставочные объекты - настоящие "звезды", их очень любят кинематографисты. Например, знаменитое творение датского архитектора и дизайнера Арне Якобсена кресло-"яйцо" (Egg Chair) снималось в самом разном кино - от "Help!" с участием The Beatles и "Космической Одиссеи" Стэнли Кубрика до "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть" Роберта Б. Уайдена.

Выставка является первым проектом беспрецедентного арт-пространства, которое создает ТЦ Домосфера - единственный в Украине торговый центр premium-сегмента интерьера и дизайна. Являясь центром лучших мировых брендов, новинок и легенд дизайна, Домосфера решила создать место для тех, кто интересуется дизайном – здесь будут проходить выставки, посвященные дизайну и архитектуре, конференции, семинары, лекции интересных спикеров, мастер-классы, воркшопы и другие интересные активности. Международное арт-пространство, сердце которого находится в ТЦ Домосфера (Столичное шоссе, 101), будет осуществлять свою деятельность на знаковых локациях в разных странах, и первый такой проект - выставка "Классика будущего" в Национальном музее Тараса Шевченко.

Вход на выставку - свободный

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