Украина выиграла ЧМ по самбо: что ждет спортсменов в 2020 году

Президент Европейской федерации боевого самбо Эльхан Велиев, главный тренер Сборной Украины Федор Середюк и главный тренер юниорской сборной Украины Сергей Гречко рассказали о победах на чемпионатах Европы и мира 2019-го года и перспективы Нового 2020-го.

Новости Украинка стала чемпионкой мира по самбо

Так чемпион мира по боевому самбо Самвел Варданян готовится к выходу на мировую профессиональную арену ММА. Украинские бойцы-близнецы Владислав и Дмитрий Парубченко подписали соглашения с профлигамы ММА "Bellator" и "GEFC".

А Ярослав Амосов готовится к историческому событию – после того, как он заключил новый контракт с "Bellator", наш соотечественник выступит в главном бою профессиональной лиги в феврале 2020 года.

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