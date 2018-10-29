Укрпошта - місія завершено | Альо, гараж! REBOOT #129

Все йде за планом. І, чхати що нам той план не зовсім підходить. І з нами його ніхто не узгоджував. Укрпошта офіційно оголосила про те що з 1 січня: понад 6-7 тисяч стаціонарних відділень буде закрито, доставка пенсій скасовано, а "на вулицю" буде викинуто чимала кількість працівників. Про це повідомив - Генеральний директор фірми, Ігор Смілянський.