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Укрпошта - місія завершено | Альо, гараж! REBOOT #129

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Все йде за планом. І, чхати що нам той план не зовсім підходить. І з нами його ніхто не узгоджував. Укрпошта офіційно оголосила про те що з 1 січня: понад 6-7 тисяч стаціонарних відділень буде закрито, доставка пенсій скасовано, а "на вулицю" буде викинуто чимала кількість працівників. Про це повідомив - Генеральний директор фірми, Ігор Смілянський.

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot

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