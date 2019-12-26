Украинцы продолжают гибнуть на Донбассе, перемирие не действует: военный эксперт

Военный эксперт Владислав Селезнев в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал развитие ситуации на Донбассе, обстрел оккупантами позиций ВСУ и обмен пленными между РФ и Украиной.

"Мы должны четко определиться с формулировками - не "террористы "ЛНР" и "ДНР", "российские оккупационные войска", первый и второй корпуса которых дислоцируется на территории Донбасса. Что касается наших потерь, то в тот день, когда происходили переговоры в Париже, на неизвестном взрывном устройстве подорвались трое наших военных. То есть война продолжается, и 2019 год насчитывает 110 погибших военнослужащих Украины. Это страшная и трагическая статистика, которая показывает, что любые переговоры со страной агрессором являются неэффективными. За все время объявлялось более 20 перемирий, ни одно из которых не сработало. Украинские воины продолжают гибнуть. Продолжается уничтожение инфраструктуры региона. Продолжают страдать мирные жители", – заявил Селезнев.

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