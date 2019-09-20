Украинский боец рассказала о завтрашнем бое WWFC 15 во Дворце Спорта

Украинский боец Алена Рассохина прокомментировала турнир бойцов смешанных единоборств WWFC 15, который пройдет в столичном Дворце Спорта в эту субботу 21 сентября.

Она заявила, что оценивает свои силы и силы своей соперницы, как равные, поскольку обе спотсменки являются известными звездами в своих странах. Алена прокомментировала свой предыдущий бой, когда она победила француженку, которая также билась со Светланой Гоцак. После победы над француженкой Алена получила возможность соревноваться за чемпионский титул.

Рассохина заявила, что не общается со своей соперницей, поскольку она плохо говорит по-английски, а соперница не знает русского или украинского. Сегодня состоялось взвешивание, после которого украинский боец стала больше пить и есть, что, безусловно, положительно повлияло на его психологическое состояние.

Она отдыхает и таким образом настраивается на предстоящий бой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram