Украина должна была бы быть следующей после Беларуси: эксперт дал прогнозы на 2020 год

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал основные итоги 2019 и дал прогнозы, чего украинцам следует ожидать от 2020 года.

"Думаю, что нам нужно избавляться от иллюзий и ожиданий, что вот-то проплывет труп Путина по реке. Мы все ожидаем, что Россия развалится, или там случится революция в пользу Украины. Этого не будет. Россия становится только крепче, и об этом свидетельствует так называемое Союзное Государство с Беларусью. Беларусь для РФ является форпостом, ведь она нужна фактически для того, чтобы зафиксировать свою позицию перед странами НАТО. Россия не хочет сама граничить со странами НАТО, и Украина должна была бы быть следующей после Беларуси в этом процессе", - заявил Семенюк.

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